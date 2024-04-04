"الهلال الأحمر" تقدم نصائح لمرضى الضغط والمرأة الحامل أثناء الصوم

كشفت جمعية الهلال الأحمر المصري عن ضرورة مراجعة الطبيب المعالج لمريض الضغط قبل وأثناء الصيام لتحديد قدرته على الصيام.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عددًا من الإرشادات لا بد من اتباعها، وهى تناول دواء الضغط بعد صلاة التراويح مباشرة؛ حتى يكون جسم المريض الصائم قد استرجع كمية كافية من السوائل.

وأشارت إلى أن صيام شهر رمضان يكون آمنًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم الذين يتناولون أدويتهم بانتظام، والذين لا يعانون من اضطرابات في قراءات الضغط.

ضرورة متابعة المرأة الحامل مع الطبيب خلال الصيام

وأكدت جمعية الهلال الأحمر المصري ضرورة حديث المرأة الحامل قبل الصيام مع طبيبها للتحقق من صحتها، وتلبية احتياجاتها الغذائية التي قد تحتاج أيضًا إلى تكرار عدد من الفحوصات أثناء الصيام.

كما أكدت أن صيام رمضان لا يؤثر على الجنين من حيث وزنه وطوله ووقت الولادة، ولكن قد يكون متعِبًا للنساء اللاتي لديهن بعض المشاكل الصحية؛ لذا يجب أن تراجع طبيبها في هذه الحالة وتستشيره؛ فإذا منعها من الصوم فلا بد من أن تلتزم بنصائح الطبيب.

مرضى القولون

وبخصوص مرضى القولون، أكدت جمعية الهلال الأحمر أنه لا بد من تناول الأغذية الغنية بالألياف وتناول الكثير من السوائل، والجلوس أثناء تناول الوجبات، مضغ الطعام جيدًا، وممارسة الرياضة بانتظام.