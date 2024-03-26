الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الهلال الأحمر": نعمل على توفير وجبات الفطار والسحور للنازحين بغزة

جريدة الدستور

قالت جمعية الهلال الأحمرالمصري، إن متطوعي الجمعية يعملون على مدار الساعة بالمطبخ الإنسانى لتجهيز وإعداد وجبات الإفطار والسحور الطازجة للنازحين بقطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

أضافت الجمعية، أن المساعدات يتم نقلها عبر الجسر البري الرابط بين المراكز اللوجيستية للهلال الأحمر المصري وقطاع غزة.

وأطلقت الجمعية عبر صفحتها حملة للتبرع مع حلول رمضان الكريم لتوفير وجبة إفطار ساخنة لأهالي غزة من خلال عدة وسائل منها إرسال رسالة نصية على 9770 وكتابة كلمة فلسطين بها.

وتعمل "الهلال الأحمر" على مجابهة الأزمات والكوارث من خلال حصر كفاية وكفاءة المهمات ومستلزمات الإغاثة في 28 مركز إغاثة، والتحرك نحو موقع الكارثة، ونحو المستشفيات لاستقبال الضحايا والمصابين، وتوفير الاحتياجات المختلفة، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وحصر الخسائر في الممتلكات، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة.

الهلال الأحمر: انقطاع الاتصال مع طاقم الجمعية داخل مستشفى الأمل فى خان يونس

وأكدت الجمعية أنه من ضمن الاستجابات التي يقوم بها المتطوعون داخل قطاع، القيام بأنشطة ترفيهية للأطفال داخل مخيم خان يونس 2، وذلك بالتنسيق والشراكة مع الهلال الأحمر الفلسطيني، موضحة أن هذه الأنشطة تستهدف العمل على تحسين الحالة النفسية للأطفال والعمل على تقليل الأثر الناجم من الأحداث التي عاصرها الأطفال خلال الفترات الماضية.

من جهتها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر، إن الجمعية لها 112 عامًا من العطاء والخبرة، تمثل قلب الإنسانية في مصر، ومساهماتها وقيمتها وشارتها لها قيمة محلية وإقليمية ودولية، مؤكدة أن الهلال الأحمر المصري يعد منارة للأمل ومحورًا أساسيًا للتعاون الإنساني في جهود الإغاثة في الأزمات والكوارث، ومؤثرًا حقيقيًا في سلامة وأمن وجودة حياة المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، لتصبح مرنة قادرة على مواجهة تحديات العيش في أوقات عثرة تخترق فيها المواثيق والمعاهدات الدولية وتنتهك فيها حقوق الإنسان مثلما هو يحدث في أحداث غزة العصيبة.

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