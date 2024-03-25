الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التضامن تطلق استراتيجة التطوع منتصف مايو المقبل

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري

قالت نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إطلاق استراتيجية التطوع منتصف مايو المقبل، حيث يجري حاليا حوار مجتمعي حولها للخروج بالصورة النهائية للاستراتيجية.

وأعلنت أن عدد المتطوعين بالهلال الأحمر المصري بلغ 30 ألف متطوع ويضم جنسيات متعددة، منهم 2700 متطوع شاركوا بشكل مستمر في الاستجابة الإنسانية لأزمة غزة.

وأكدت أن عدد المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بلغ 34 ألف متطوع، بالإضافة إلى المتطوعين ببرامج مودة ووعي ووحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات.

خطوات التطوع فى الهلال الأحمر

يقوم المتطوع باستيفاء بيانات استمارة طلب التطوع في مجال بعينه وفقًا لخبراته وإمكاناته والأوقات التي يحددها بنفسه لأداء هذا العمل، وتسجل بسجلات الجمعية بالإدارة المختصة لإدراجها ضمن قاعدة البيانات التي تنظم هذا العمل.

واجبات المتطوع

ينبغي على المتطوع بعد قبوله في الهلال الأحمر المصري الالتزام بقواعد العمل التطوعي طبقا لما تحدده الجمعية، إذ يجب عليه المحافظة على أمانة العمل التطوعي في شتى المجالات وعدم إفشاء أسرار المرضى والمتضررين من الكوارث، والمحافظة على الأدوات والمعدات المخصصة للأعمال التطوعية، والمشاركة في أعمال الإسعاف والإغاثة الميدانية.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي استراتيجة التطوع منتصف مايو المقبل المتطوعين

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