وزيرة التضامن توجه بمراجعة جميع المنظمات الأهلية العاملة في الصحة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن توفيق أوضاع 34 ألف جمعية أهلية على مستوى الجمهورية من خلال المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي في مصر.

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الوحدة المركزية لدعم للجمعيات والعمل الأهلي بمراجعة جميع المنظمات الأهلية العاملة في مجال الصحة وتنظيم الأسرة لحوكمة وتنظيم العمل بها، طبقًا لفجوات الخدمة الصحية الواردة من وزارة الصحة والسكان.

وبناء على قانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 104 لسنة 2021، تختص الجهة الإدارية بحصر كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي تمارس عمل أهلي ولم يتم توفيق أوضاعها برفع الأمر إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون وهي حل الجمعية أو المؤسسة أو الكيانات التي تمارس عمل أهلي وتحويل أموالها إلى صندوق دعم المشروعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المجتمع المدنى شهد مؤخرا، نقلة نوعية فى ظل اهتمام ودعم واسع من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن المجتمع المدنى مر بعدد من المراحل بداية بالانخراط فى الإحسان ثم الاهتمام بتقديم المساعدات العاجلة ثم الخدمات وصولا للفكر التنموى والانخراط فى التنمية الشاملة بالمجتمع والربط بين أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية حقوق الإنسان، مثمنة فى ذلك التعاون والشراكة مع المنظمات الحقوقية كشراكة تتثق مع رؤية المجتمع المصرى الداعم لها.