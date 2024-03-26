الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن توجه بمراجعة جميع المنظمات الأهلية العاملة في الصحة

جريدة الدستور

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن توفيق أوضاع 34 ألف جمعية أهلية على مستوى الجمهورية من خلال المنظومة الإلكترونية لتنظيم العمل الأهلي في مصر.

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الوحدة المركزية لدعم للجمعيات والعمل الأهلي بمراجعة جميع المنظمات الأهلية العاملة في مجال الصحة وتنظيم الأسرة لحوكمة وتنظيم العمل بها، طبقًا لفجوات الخدمة الصحية الواردة من وزارة الصحة والسكان.

وبناء على قانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 104 لسنة 2021، تختص الجهة الإدارية بحصر كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي تمارس عمل أهلي ولم يتم توفيق أوضاعها برفع الأمر إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون وهي حل الجمعية أو المؤسسة أو الكيانات التي تمارس عمل أهلي وتحويل أموالها إلى صندوق دعم المشروعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية. 

وزارة التضامن تطلق "مرصد وعي" لمتابعة الأعمال الدرامية في شهر رمضان

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المجتمع المدنى شهد مؤخرا، نقلة نوعية فى ظل اهتمام ودعم واسع من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن المجتمع المدنى مر بعدد من المراحل بداية بالانخراط فى الإحسان ثم الاهتمام بتقديم المساعدات العاجلة ثم الخدمات وصولا للفكر التنموى والانخراط فى التنمية الشاملة بالمجتمع والربط بين أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية حقوق الإنسان، مثمنة فى ذلك التعاون والشراكة مع المنظمات الحقوقية كشراكة تتثق مع رؤية المجتمع المصرى الداعم لها.

 

التضامن الاجتماعي المنظومة الإلكترونية الوحدة المركزية العمل الأهلي جمعية أهلية نيفين القباج

مواد متعلقة

علاج الإدمان وحياة كريمة يطلقان قافلة تجوب المناطق المطورة "بديلة العشوائيات "

التضامن تطلق استراتيجة التطوع منتصف مايو المقبل

بنك ناصر يقرر زيادة عائد حساب "يوم بيوم" إلى 19% ورفع "رد الجميل" لـ24.25%

لليوم الرابع عشر.. الهلال الأحمر يوفر وجبات الإفطار والسحور للنازحين بقطاع غزة

"التضامن": لدينا 132 مركز تأهيل على مستوى الجمهورية

البريد المصري يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة الجمهورية لتوزيع كارت "حياة "

وزيرة التضامن: إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للتطوع" قبيل منتصف مايو المقبل

وزيرة التضامن الاجتماعى تلتقى مدير المكتب القُطرى لبرنامج الأغذية العالمى بمصر

الأكثر قراءة

عاجل| "المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

عاجل| علاقة بايدن وبيبى.. هل تغيّر الموقف الأمريكى تجاه إسرائيل؟

آخر تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت وموعد نقله إلى القاهرة

يحييه تامر حسنى.. استعدادات أمنية مكثفة لتأمين حفل كأس عاصمة مصر

وزير التعليم ينعى وفاة نائبه الدكتور محمد مجاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يستقبل قرار مجلس الأمن بـ"عشرات الغارات الجوية"

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟