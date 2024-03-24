الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر: انقطاع الاتصال مع طاقم الجمعية داخل مستشفى الأمل فى خان يونس

الهلال الاحمر الفلسطيني
الهلال الاحمر الفلسطيني

أعلن  الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، عن انقطاع الاتصال مع طاقم الجمعية داخل مستشفى الأمل في خان يونس؛ جراء خروج موجة الاتصال اللاسلكي VHF عن الخدمة.

وأكد الهلال الأحمر، في بيانه، استمرار انقطاع وسائل الاتصالات المختلفة الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت في محافظة خان يونس لليوم 72 على التوالي.

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الهلال الأحمر الفلسطيني: إخلاء النازحين والمرضى من مستشفى الأمل بسبب قصف الاحتلال

وكان استشهد، فجر اليوم الأحد، أحد كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مستشفى الأمل غرب خان يونس.

وأعلنت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد أمير صبحي أبوعيشة أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر برصاص الاحتلال، أثناء عمله في مستشفى الأمل.

واستشهد 364 عاملًا في مجال العمل الطبي، من بينهم أطباء، وممرضون، ومسعفون، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

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