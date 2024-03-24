الهلال الأحمر: انقطاع الاتصال مع طاقم الجمعية داخل مستشفى الأمل فى خان يونس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، عن انقطاع الاتصال مع طاقم الجمعية داخل مستشفى الأمل في خان يونس؛ جراء خروج موجة الاتصال اللاسلكي VHF عن الخدمة.

وأكد الهلال الأحمر، في بيانه، استمرار انقطاع وسائل الاتصالات المختلفة الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت في محافظة خان يونس لليوم 72 على التوالي.

وكان استشهد، فجر اليوم الأحد، أحد كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مستشفى الأمل غرب خان يونس.

وأعلنت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد أمير صبحي أبوعيشة أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر برصاص الاحتلال، أثناء عمله في مستشفى الأمل.

واستشهد 364 عاملًا في مجال العمل الطبي، من بينهم أطباء، وممرضون، ومسعفون، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.