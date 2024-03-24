الهلال الأحمر الفلسطيني: إخلاء النازحين والمرضى من مستشفى الأمل بسبب قصف الاحتلال

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، بأنه تم إخلاء جميع النازحين والمرضى الذين يستطيعون التحرك من مستشفى الأمل باتجاه منطقة المواصي غرب خان يونس.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح له، اليوم، أن من تبقى حاليا في المستشفى هم الطواقم الطبية الخاصة، إضافة إلى 9 مرضى و10 مرافقيهم، وأسرة نازحة لديهم أطفال ذوو حالات خاصة.

وشددت الهلال الأحمر الفلسطيني على الحاجة لإخلاء المرضى والجرحى، إضافة إلى جثماني الشهيدين الزميل أمير أبو عيشة، وجريح كان يُعالج في المستشفى، استشهد اليوم عقب إصابته بالرأس.

وأشارت الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن آليات الاحتلال لازالت تحاصر جميع مداخل المستشفى بالكامل، ويمنع تحرك أي أحد من الطواقم المتواجدة حاليا في المستشفى من التحرك خارجه.

منظمة دولية توجه نداء عاجلًا لوقف الحرب على غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت منسقة المناصرة والاتصالات في منظمة "أكشن إيد" الدولية ريهام الجعفري، انهيار الوضع الصحي بشكل كامل في قطاع غزة، داعية لبذل المزيد من الجهود لوقف الحرب على غزة.

واستنكرت "الجعفري" ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم (الأحد) ـ بشدة كل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية في غزة، مشيرة إلى تعمد الاحتلال بتدمير جميع مستشفيات القطاع عن طريق منع إيصال المساعدات الطبية والغذائية والوقود إليها، مما أدى إلى عرقلة تقديم الخدمات المنقذة للحياة للمرضى والجرحى.

شددت المسئولة الدولية على رفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية المنافية تمامًا لكل القوانين الدولية الإنسانية التي تنص على حماية المستشفيات والمراكز الطبية كونها ملاذات آمنة، ويجب ألا تتعرض لأي استهداف أثناء الحرب.

وأشارت إلى الصعوبات البالغة التي تواجه المنظمات الدولية والمحلية وتعرقل الدور المنوط بها وخدماتها للجرحى والمرضى في القطاع خاصة مع استمرار القصف والحرب على غزة، مطالبة بحشد إرادة دولية حقيقية وممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة.