زيادة عدد المتصلين على الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان إلى 4147 مكالمة

شهد الإعلان، الذى أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" تحت عنوان "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، تفاعلًا كبيرًا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد مشاهدي الإعلان على الصفحة الرسمية للصندوق "فيسبوك" إلى أكثر من 1.2 مليون مشاهدة، كما تفاعل الكثير مع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيسبوك وإنستجرام ويوتيوب"، وأن غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان، كما ارتفع عدد الاتصالات على الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان إلى 4147 مكالمة؛لتلقى العلاج من الإدمان، وذلك في أول 5 أيام من إطلاق الحملة بنسبه 500% مقارنة بعدد 700 مكالمة عن نفس الفترة قبل الحملة، مما يشير إلى تأثير الحملة في رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني من خلال مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، حيث يتم توفر خدمات العلاج والدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي لمرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة.



وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أطلقت مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوي من المخدرات" تحت عنوان "المخدرات هتجرك للنهاية.. ما تربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، وذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلانًا لرفع الوعى بخطورة الإدمان وتعاطى المواد المخدرة.

وتدور أحداث الإعلان حول تأثيرات المخدرات الوهمية على الأشخاص بمختلف فئاتهم وأعمارهم، فنري الشاب والفتاة والعامل والسائق، الذين وقعوا في فخ الإدمان وقد جردتهم المخدرات من مشاعرهم الحقيقية الإنسانية وحولتهم إلى دمى، وتكبدهم العديد من الخسائر النفسية والاقتصادية والاجتماعية بعد أن تمكنت من السيطرة عليهم، كما يهدف الإعلان إلى طرح رؤية فنية معاصرة للأضرار الناتجة عن تعاطي وإدمان المخدرات على جميع فئات المجتمع وإرسال رسالة تحذيرية هامة لجميع فئات المجتمع وهي أن المخدرات هتجرك للخسارة والنهاية.. ما تربطبتش نفسك وحياتك بيها.. أنت أقوى من المخدرات".



من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن هناك تفاعلًا كبيرًا مع إعلان حملة "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات" من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وجميعها إيجابية عن مكافحة المخدرات، كما ساهمت فى الرغبة للتقدم للعلاج من تعاطى المخدرات وهو ما ظهر من زيادة عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي عقب إطلاق الحملة، حيث يعمل الخط الساخن على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع، ويتم تقديم كل الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة.