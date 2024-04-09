الثلاثاء 09 أبريل 2024
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مصر

السلم والدخان.. أسلوب إبداعي لنشر الوعي بمخاطر التدخين بين الأطفال

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

شددت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدكتورة نيفين القباج، على أهمية تكثيف البرامج التوعوية حول مخاطر تعاطي المخدرات والتدخين، ووجهت الوزيرة بتنفيذ أنشطة متنوعة تتناسب مع مختلف المراحل العمرية، تهدف إلى حماية الشباب والفئات الأخرى من الوقوع في براثن الإدمان.

وتم تنظيم فعاليات تفاعلية للأطفال تضمنت الرسم والتلوين، مع استخدام أساليب إبداعية تناسب أعمارهم، كما تم تقديم عروض فنية ورياضية وثقافية تهدف إلى تعزيز الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم، مع ربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان وخطورة التدخين.

السلم والدخان

ومن بين الأنشطة المميزة، لعبة "السلم والدخان" التي تُظهر أن الشخص الذي يدخن لا يستطيع الوصول إلى أعلى درجات السلم بسبب التأثيرات السلبية للتدخين والمخدرات على صحته. بينما الشخص الذي لا يدخن يتمكن من تحقيق أهدافه والتفكير بشكل سليم واتخاذ القرارات الصائبة.

واختتمت الفعاليات بتوزيع هدايا ولعب للأطفال تهدف إلى تعزيز وعيهم بأضرار التدخين.

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