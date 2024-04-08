الإثنين 08 أبريل 2024
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حوادث

توجيه من وزير الداخلية لرجال الشرطة بشأن التعامل مع المواطنين فى عيد الفطر

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

عقد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الإثنين، اجتماعًا عبر "الفيديو كونفرانس" مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة خطط تأمين المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد واحتفالات شم النسيم.

أبرز بنود الخطة

تكثيف الانتشار الأمنى بكل المستويات

تأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين.

الانتشار بكثافة في الشوارع والميادين الرئيسية، والحدائق العامة، والمتنزهات، والمراسي النيلية.

الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض مظلة أمنية محكمة.

مواصلة اليقظة الأمنية:

المتابعة والرصد المبكر لأي محاولات قد تعكر صفو الأمن.

تكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات.

إحكام الرقابة على الأسواق

التصدي لمحاولات حجب واحتكار بعض السلع والتلاعب بالأسعار.

تكثيف الجهود لضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والاتجار بالمواد المخدرة.

وشدد وزير الداخلية على مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، وأهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات، ومواصلة الجهود لحماية أمن المواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون.

كما أعرب الوزير عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ محاور الخطط الأمنية والمهام الموكلة إليهم.

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق خطط تأمين المواطنين عيد الفطر احتفالات عيد الفطر احتفالات شم النسيم شم النسيم

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