توفير حياة كريمة.. موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص

أثنى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الإثنين، في العاصمة الإدارية الجديدة، على قرار المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن هذا القرار يُجسد حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعاملين، خاصة في ظل التحديات الراهنة. كما أضافت أن الهدف من القرار هو الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، وضمان استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

مؤشرات مالية جيدة

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مُلخصًا بشأن موقف الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي. وأشار معيط إلى أنه تم تحقيق مؤشرات جيدة خلال هذه الفترة، سواء فيما يتعلق بالحصيلة الضريبية، أو الإيرادات العامة، وكذا الفائض الأولي، والعجز الكلي.