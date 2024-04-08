خطة "الداخلية" لتأمين احتفالات عيد الفطر والقيامة وشم النسيم

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية، وما تحققه لحماية أمن وسلامة المواطنين.

وقدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تقديره الجهود التى يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية فى المهام الموكلة إليهم، الأمر الذى حقق نجاحات وإنجازات متميزة ساهمت في إدراك المنظومة الأمنية لمُستهدفاتها رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

وتابع الوزير عبر "الفيديو كونفرانس" مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خطط تأمين المواطنين أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وتزامنه مع عيد القيامة المجيد واحتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم، وذلك على كافة المستويات والأصعدة، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أي مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الأمان ويُبرز الوجه الحضاري للبلاد.

وأكد ضرورة مراعاة البُعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، مشددًا على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات مع الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين.

كما جه بضرورة مواصلة اليقظة الأمنية والانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ودور العبادة وأماكن تجمعات المواطنين بالمتنزهات والحدائق العامة والمسطح المائى والمتابعة والرصد المبكر لأي محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذي تنعم به البلاد.

وأشار الوزير إلى أهمية تكثيف الحملات المرورية بكافة الطرق السريعة والمحاور والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على الطرق والمحاور؛ لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية، بما يحقق مفهوم الردع العام ونشر الشعور بالأمن.

وأكد مواصلة إحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب واحتكار بعض السلع والتلاعب بالأسعار، وكذا استمرار تكثيف الجهود لضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والاتجار بالمواد المخدرة، مشددًا على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بحسم.

وأعرب وزير الداخلية، في نهاية الاجتماع، عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ محاور الخطط الأمنية والمهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين، وتثبيت دعائم الاستقرار وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظًا على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.