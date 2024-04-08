الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"توفيق" يهنئ وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة بعيد الفطر

محمود توفيق وزير
محمود توفيق وزير الداخلية

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

 جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. داعين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة لمصرنا الغالية ولسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية.. عاشت قواتنا المسلحة مهدًا للبطولات.. وعرينًا للأبطال وحفظ الله بلادنا واحةً للإستقرار والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريقأسامة عسكر– رئيس أركان حرب القوات المسلحة.. جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم.. والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. مبتهلين للمولى جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام.. على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا العربية والإسلامية.. وكل عام وسيادتكم بخير.

محمود توفيق وزير الداخلية للفريق أول محمد زكى

مواد متعلقة

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك

الأجهزة الأمنية تحبط محاولة تنقيب عن الآثار أسفل منزل فى الشرابية

"برشام وهيدرو".. ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ6 ملايين جنيه

قبل العيد..أمن القاهرة يضبط 14 كيلو حشيش وهيروين بالقاهرة

"هدخلك طب عين شمس".. القبض على طالب نصب على طالبة بالخارج في سوهاج

سلاح ومخدرات.. "الداخلية" تحاصر الخارجين على القانون

تفاصيل مقتل فرد أمن إداري على يد عاطل في دمياط

لخلافات على أولوية المرور.. مقتل عامل في مشاجرة بالشرقية

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

القصة الكاملة لضرب مذيع شهير وسرقة سيارته أمام مدينة الإنتاج الإعلامى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل| خلال 48 ساعة.. مصر تقترب من هدنة غزة وتقدم غير مسبوق للمفاوضات

الزمالك يُجمّد المفاوضات مع محمد شريف.. والسبب صادم (خاص)

خاص.. إدارة الزمالك عن أداء اللاعبين: "فيه حاجة غلط"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح