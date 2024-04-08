"توفيق" يهنئ وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة بعيد الفطر

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. داعين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة لمصرنا الغالية ولسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية.. عاشت قواتنا المسلحة مهدًا للبطولات.. وعرينًا للأبطال وحفظ الله بلادنا واحةً للإستقرار والأمان.. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريقأسامة عسكر– رئيس أركان حرب القوات المسلحة.. جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم.. والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. مبتهلين للمولى جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام.. على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا العربية والإسلامية.. وكل عام وسيادتكم بخير.