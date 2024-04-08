الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"برشام وهيدرو".. ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ6 ملايين جنيه

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كمية من المواد المخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية بالجيزة تقدر قيمتها المالية بأكثر من 6 ملايين جنيه تقريبًا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام ثلاث عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة (رابع 6 أكتوبر، الأهرام) بمديرية أمن الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" - بدائرة قسم شرطة رابع 6 أكتوبر وبحوزتهما (7500 قرص مخدر – 10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الكوكايين – سيارة – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).

 

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"- بدائرة قسم شرطة الأهرام  وبحوزته 9 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (6،5 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

مكافحة المخدرات عناصر إجرامية المواد المخدرة قسم شرطة رابع 6 إكتوبر

مواد متعلقة

سلاح ومخدرات.. "الداخلية" تحاصر الخارجين على القانون

تفاصيل مقتل فرد أمن إداري على يد عاطل في دمياط

لخلافات على أولوية المرور.. مقتل عامل في مشاجرة بالشرقية

الأمن العام يضبط متهمًا بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من المواطنين بالبحيرة

تحرير 1363 مخالفة لعدم تركيب "الملصق الإلكترونى"

ضبط قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بـ38 مليون جنيه

تعيين الخدمات المرورية لمواجهة الزحمة فى القاهرة الجديدة

القبض على المتهمين بخطف حقيبة دولارات في القاهرة

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

"هدخلك طب عين شمس".. القبض على طالب نصب على طالبة بالخارج في سوهاج

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

سعر الدولار اليوم 29 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس