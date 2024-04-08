"برشام وهيدرو".. ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ6 ملايين جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كمية من المواد المخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية بالجيزة تقدر قيمتها المالية بأكثر من 6 ملايين جنيه تقريبًا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام ثلاث عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمى شرطة (رابع 6 أكتوبر، الأهرام) بمديرية أمن الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" - بدائرة قسم شرطة رابع 6 أكتوبر وبحوزتهما (7500 قرص مخدر – 10 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الكوكايين – سيارة – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – سلاح أبيض – 2 ميزان حساس).

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية"- بدائرة قسم شرطة الأهرام وبحوزته 9 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (6،5 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.