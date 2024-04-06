القبض على المتهمين بخطف حقيبة دولارات في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين بخطف حقيبة بداخلها مبالغ مالية عملات (أجنبية، ومحلية) من (شريك بمصنع أحذية - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بدائرة القسم.

القبض على المتهمين بخطف حقيبة دولارات فى القاهرة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول"- مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن (المبالغ المالية المستولى عليها - ٢ هاتف محمول قاموا بشرائهما من متحصلات السرقة).