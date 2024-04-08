الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لخلافات على أولوية المرور.. مقتل عامل في مشاجرة بالشرقية

مشاجرة
مشاجرة

لقى عامل مصرعه على يد شخصين لخلافات بينهم على أولوية المرور فى الشرقية وألقى قطاع الامن العام، القبض على المتهمين.

 تفاصيل الواقعة

تلقى مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال عامل مقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح نافذ بالجسم وتوفي حال إسعافه.

وبالانتقال وبسؤال والده اتهم عاملان "يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية"، بارتكاب الواقعة إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة لخلاف حول أولوية المرور بدائرة المركز، قاما على إثرها المتهمان بالتعدي على المتوفـى بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

المرور الشرقية قطاع الأمن العام مركز شرطة بلبيس

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