ضبط مخزنيِّ مستلزمات طبية بدون ترخيص في القاهرة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإدارة مخزنيِّ مستلزمات طبية ومزاولة مهنة بدون ترخيص في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بإدارة مخزنين ومزاولة مهنة "بدون ترخيص" كائنان بدائرة قسم شرطة الساحل وحيازتهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعثر بداخل المخزنين على (كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المتنوعة)، واعترفا بإدارتهما المخزنين "بدون ترخيص" وحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.