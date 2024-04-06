السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في البحيرة

الدراجات النارية
الدراجات النارية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالبحيرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام 5 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" مقيمين بالبحيرة؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم واعترفوا بارتكابهم 9 وقائع وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها - السيارة المستخدمة فى ارتكاب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية تشكيل عصابي سرقة الدراجات النارية مديرية أمن البحيرة

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