الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط 30 قضية سلاح نارى خلال يوم

الأمن العام
الأمن العام

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن «أسيوط، أسوان، دمياط، الإسكندرية» حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن ضبط 30 قضية سلاح نارى، وضُبط خلالهم 15 بندقية آلية- 18 بندقية خرطوش، 20 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 30 متهما "لـ 24 منهم معلومات جنائية".

ونجحت الجهود في ضبط 7 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (4،270 كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية لمخدر الشابو- 920 قرص مخدر بحوزة 9 متهمين "لـ 8 منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

قطاع الأمن العام قضية سلاح نارى بندقية آلية- قضايا اتجار مخدر الحشيش

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