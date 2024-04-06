ضبط 20 قضية مخدرات و31 سلاح ناري في أسوان ودمياط وأسيوط

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – أسيوط - الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 3 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدري "الهيروين، الشابو". بحوزة 5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، و3 قطع سلاح ناري (بندقية خرطوش – 2 فرد محلي وطلقتين) وتنفيذ 811 حكم قضائي متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6،300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 25 كيلو جرام لمخدر البانجو - 5،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين، وكذا ضبط بندقية خرطوش- 3 فرد محلي- عدد من الطلقات النارية) بحوزة 6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".

وفى مديرية أمن أسيوط؛ تم ضبط 31 قضية سلاح ناري ضُبط خلالهم 13 بندقية آلية – 23 بندقية خرطوش – 26 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 31 متهم "لـ 26 منهم معلومات جنائية".

وتم ضبط 11 قضية "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (3،650 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1،900 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 17 متهم "لـ 14 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 493 حكم قضائي متنوع.

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ تم ضبط قضيتين "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية لمخدري "الحشيش، الهيروين" بحوزة (متهمان، و4 قضايا سلاح أبيض ضُبط خلالهم 4 قطع سلاح أبيض بحوزة 4 متهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.