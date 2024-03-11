الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الأمن العام يضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية فى الفيوم

ألعاب نارية
ألعاب نارية

تمكن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، من ضبط سائق وعامل «لهما معلومات جنائية»، حال استقلالهما سيارة ربع نقل ملك أحدهما، بدائرة مركز شرطة أبشواى، وعُثر بداخلها على 40 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى مليون صاروخ بأحجام وأشكال مختلفة، وبسؤالهما عن مصدر المضبوطات أقرا بقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بمنزل أحدهما بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المنزل المشار إليه، وعُثر بداخله على «30 كرتونة بإجمالي 700 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال، كمية من خامات وأدوات ومعدات التصنيع، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح.

الامن العام اللواء محمود أبو عمره مديرية أمن الفيوم مركز شرطة أبشواى

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