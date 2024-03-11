الأمن العام يضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية فى الفيوم

تمكن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، من ضبط سائق وعامل «لهما معلومات جنائية»، حال استقلالهما سيارة ربع نقل ملك أحدهما، بدائرة مركز شرطة أبشواى، وعُثر بداخلها على 40 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى مليون صاروخ بأحجام وأشكال مختلفة، وبسؤالهما عن مصدر المضبوطات أقرا بقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بمنزل أحدهما بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المنزل المشار إليه، وعُثر بداخله على «30 كرتونة بإجمالي 700 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال، كمية من خامات وأدوات ومعدات التصنيع، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح.