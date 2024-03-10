الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 5 متهمين روّجوا لبيع ترسانة سلاح على فيسبوك

أجهزة الداخلية
أجهزة الداخلية

نجحت أجهزة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل "فيسبوك" بشأن قيام 5 أشخاص بإدارة صفحات وحسابات شخصية للترويج للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص، وبالفحص تم تحديد القائمين على إدارة الحسابات المشار إليها.

وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (4 طبنجات - 133 سلاح أبيض- 4 صاعق كهربائى- 26 عصا أستيك- 30 جراب طبنجة- عدد من الطلقات- جهاز حاسب آلى "لاب توب"- عدد من الألعاب النارية - 7 هواتف محمولة "بفحصها تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية فيس بوك أسلحة نارية بيع أسلحة شراء أسلحة

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