ضبط 5 متهمين روّجوا لبيع ترسانة سلاح على فيسبوك

نجحت أجهزة الداخلية في كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل "فيسبوك" بشأن قيام 5 أشخاص بإدارة صفحات وحسابات شخصية للترويج للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص، وبالفحص تم تحديد القائمين على إدارة الحسابات المشار إليها.

وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (4 طبنجات - 133 سلاح أبيض- 4 صاعق كهربائى- 26 عصا أستيك- 30 جراب طبنجة- عدد من الطلقات- جهاز حاسب آلى "لاب توب"- عدد من الألعاب النارية - 7 هواتف محمولة "بفحصها تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.