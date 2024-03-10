الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سرقها من شركة.. ضبط متهم غسل 28 مليون جنيه بالدقهلية

حبس
حبس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية)، لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة دون وجه حق، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات).

وقدرت قيمة أفعال الغسل بـ28 مليون جنيه، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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