الحماية المدنية ببورسعيد تسيطر على حريق هائل

نشب حريق هائل، فجر اليوم الإثنين، بإحدى الشقق السكنية بـ منطقة السلام في نطاق حي الضواحي بـ محافظة بورسعيد، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيطرت الحماية المدنية على الحريق قبل أن يلتهم العقار المجاور.

الحماية المدنية بـ بورسعيد تسيطر على حريق هائل

كانت إدارة الحماية المدنية بـ محافظة بورسعيد تم إخطارها هاتفيًا عن طريق الأهالي بنشوب حريق في شقة سكنية، وتصاعد نيران كثيفة من الشقة واقترابها من الوحدات والعمارات المجاورة.

وعلى الفور انتقل العميد شريف العربي، مدير إدارة الحماية المدنية بـ محافظة بورسعيد والفرق المجهزة، وتم الدفع بـ3 سيارات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من الوصول إلى تصاعد ألسنة اللهب بكثافة.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي التهم كل محتويات الشقة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل الوحدة السكنية رقم 2 بالعمارة رقم 123 بمنطقة السلام دون معرفة السبب، وعملت القوات على تبريد الحريق، لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى أو تصاعد أدخنة قد تؤثر على حياة المواطنين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار التحقيق لمعرفة ملابسات الحريق، وما إن كانت هناك شبهة جنائية من عدمها.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب اندلاع الحريق قد يكون حدوث ماس كهربائى داخل الصالة الرئيسية بالشقة.