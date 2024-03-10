محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بالأمن والنظافة بمناسبة حلول رمضان

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، العاملين بإدارات الأمن والنظافة، بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين في المؤسسات الحكومية بالمحافظة لمتابعة سير عملهم وتقديم التهنئة لهم في المناسبات المختلفة.

ووجَّه محافظ بورسعيد، التهنئة للعمال وموظفي الأمن، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، موجهًا الشكر والتقدير للعاملين بإدارت النظافة والأمن على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام وتحقيق الأمن والأمان لديوان عام محافظة بورسعيد.

وأكد المحافظ، أهمية دور عامل النظافة، والذي يُعد عاملًا أساسًا في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف، لافتًا إلى أننا نُقدِّر دور العامل والجهود المتواصلة والتي تتكامل مع كل الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، مؤكدًا تقديم كل الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل.

وشدد اللواء عادل الغضبان، على أهمية الوعي بجهود الدولة، ومتطلبات المرحلة الراهنة، ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية وزعزعة استقرار الوطن، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوجه دائمًا بتوفير كل سبل الراحة للمواطن، والارتقاء بحياة المواطنين، وبذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية والرخاء بالدولة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية بالدولة تبذل جهودًا مضنية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل المعيشة، موجهًا بالتصدي لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد، ودعم جهود الدولة المتواصلة في كل الاتجاهات.

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