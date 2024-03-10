الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي العاملين بالأمن والنظافة بمناسبة حلول رمضان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، العاملين بإدارات الأمن والنظافة، بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين في المؤسسات الحكومية بالمحافظة لمتابعة سير عملهم وتقديم التهنئة لهم في المناسبات المختلفة.

ووجَّه محافظ بورسعيد، التهنئة للعمال وموظفي الأمن، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، موجهًا الشكر والتقدير للعاملين بإدارت النظافة والأمن على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام وتحقيق الأمن والأمان لديوان عام محافظة بورسعيد.

وأكد المحافظ، أهمية دور عامل النظافة، والذي يُعد عاملًا أساسًا في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف، لافتًا إلى أننا نُقدِّر دور العامل والجهود المتواصلة والتي تتكامل مع كل الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، مؤكدًا تقديم كل الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل.

وشدد اللواء عادل الغضبان، على أهمية الوعي بجهود الدولة، ومتطلبات المرحلة الراهنة، ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية وزعزعة استقرار الوطن، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوجه دائمًا بتوفير كل سبل الراحة للمواطن، والارتقاء بحياة المواطنين، وبذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية والرخاء بالدولة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية بالدولة تبذل جهودًا مضنية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل المعيشة، موجهًا بالتصدي لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد، ودعم جهود الدولة المتواصلة في كل الاتجاهات.

IMG-20240310-WA0070
IMG-20240310-WA0070
IMG-20240310-WA0069
IMG-20240310-WA0069
IMG-20240310-WA0068
IMG-20240310-WA0068
IMG-20240310-WA0067
IMG-20240310-WA0067
IMG-20240310-WA0066
IMG-20240310-WA0066
IMG-20240310-WA0063
IMG-20240310-WA0063
IMG-20240310-WA0062
IMG-20240310-WA0062
IMG-20240310-WA0064
IMG-20240310-WA0064
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ابناء بورسعيد عمال بورسعيد محافظ

مواد متعلقة

رئيس مدينة بورفؤاد يدير حوارًا مفتوحًا مع الأهالى

محافظ بورسعيد يوجه الشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة في يوم الشهيد

سكرتير عام بورسعيد يتابع تسليم محلات "سوق الهنا" بالضواحي (صور)

رئيس مدينة بورفؤاد يطلق "الحوار المجتمعي" لمناقشة شكاوى ومقترحات المواطنين

رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار حملات إزالة الإشغالات وفرض الانضباط بمحيط شارع نور الإسلام

مواطنون يشيدون بأسعار معرض "أهلًا رمضان" فى بورسعيد

الغضبان يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

محافظ بورسعيد يستقبل وزير البترول والثروة المعدنية لتفقد عدد من مشروعات الطاقة والغاز

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

بدون صلاح.. 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لمعسكر مارس

سعر الذهب عالميا بالجنيه الآن وأسعار عيار 21

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

3 وجوه جديدة ضمن 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى للمرة الأولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة في غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى