الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الغضبان يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا اليوم، مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين، بحضور مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد اللواء محمد بصلة، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حيث تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة أصبحت تستقبل مستثمرين من داخل مصر وخارجها لتنفيذ استثمارات عملاقة على أرض بورسعيد  ، بعد التطور الكبير في البنية التحتية بالمحافظة،  و تنفيذ خطوات التنمية المستدامة على أرضها.

وشدد محافظ بورسعيد، على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين، مضيفا أن المنطقة الصناعية شهدت دخول العديد من الكيانات الاقتصادية بالإضافة إلى مشروعات الشباب الذين أثبتوا نجاحهم في مشروعات الصناعية، وأصبحت منتجاتهم توجد في كافة الأسواق بل وتصدر للأسواق العالمية، مؤكدا أن الفترة الحالية تشهد نهضة غير مسبوقة فى المجال الصناعي والمحافظة توفر كافة الدعم والتسهيلات بما يحقق المناخ المناسب للمستثمر والعاملين بالمصانع من أبناء المحافظة.

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محافظ بورسعيد المنطقة الصناعية أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صناعات بورسعيد

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