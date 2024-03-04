محافظ بورسعيد يتابع مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة مستجدات العمل في مشروعات الغاز

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، موضوعات متعلقة بمستجدات العمل في مشروعات الطاقة والغاز بمحافظة بورسعيد، ضمن المتابعة المستمرة للمشروعات القومية في ظل اهتمام الدولة ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطاقة النظيفة ومشروعات الغاز.

جاء ذلك بحضور النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وأعضاء اللجنة والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والنائب حسن عمار والدكتور منصور بكري السكرتير العام.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود لجنة الطاقة والبيئة في متابعة المشروعات القومية المتعلقة بمجال الطاقة، وتقديم الدعم المستمر للارتقاء بهذه المشروعات، ضمن خطوات التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة بجهود محافظ بورسعيد وتعاونه المثمر، مؤكدين أن بورسعيد شهدت طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة.

ومن المقرر أن يقوم محافظ بورسعيد وأعضاء اللجنة بجولة ميدانية على عدد من مشروعات الغاز وحقل ظهر لمتابعة مستجدات العمل.

وأوضح المحافظ دور شركات الطاقة والبترول في المشاركة المجتمعية، حيث قامت شركة إيني الإيطالية بإنشاء مدرسة حقل ظهر الفنية بتكلفة استثمارية ٥،٥ مليون دولار ووحده صحية بالحي الإماراتي بالمحافظة بتكلفه ٤،٥ مليون دولار.

وأشار اللواء عادل الغضبان إلى دور شركات الطاقة بغرب بو سعيد في تشغيل العمالة بإجمالي ٣٤٥٤ عمل ثابت و١٥٧ عامل موسمي، مشيرا إلى أن عدد تلك الشركات العاملة في استخراج وبيع الطاقة تبلغ ١١ شركة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود التنمية والإعمار التي شهدتها بورسعيد في كافة المجالات، كما حرص على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد، وخطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.

IMG-20240304-WA0217

IMG-20240304-WA0218

IMG-20240304-WA0216

IMG-20240304-WA0214

IMG-20240304-WA0215

IMG-20240304-WA0209

IMG-20240304-WA0208