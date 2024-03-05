الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير البترول والثروة المعدنية لتفقد عدد من مشروعات الطاقة والغاز

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء،  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، خلال زيارته للمدينة الباسلة لمتابعة مشروعات الطاقة والغاز، بحضور أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، منصور بكري السكرتير العام وحسن عمار عضو مجلس النواب.

 

وزير البترول يتفقد مدرسة ظهر الفنية التكنولوجية المتقدمة

بدأت جولة وزير البترول ، بزيارة مدرسة ظهر الفنية التكنولوجية المتقدمة، وتم عقد لقاء داخل أحد قاعات المدرسة،  لعرض فيلم تسجيلي تعريفي عن المدرسة ونشأتها والتخصصات الموجودة بها، المواد التعليمية المقدمة من خلالها فضلا عن دورها في تأهيل الطلاب والطالبات لسوق العمل،  حضر اللقاء 

وخلال جولتهما،  تفقد الوزير والمحافظ عددا من فصول المدرسة والمعامل، استمعا لشرح من المعلمين حول المواد التي يتم تدريسها داخل مدرسة ظهر،  وكيفية تلقى المادة التعليمية وتأهيل الطلاب،  كما حضر المحافظ والوزير درس لمادة « اللغة العربية» بأحد فصول المدرسة.

و التقى الوزير والمحافظ، الطلاب والطلاب داخل مدرسة ظهر الفنية التكنولوجية المتقدمة،  وتبادل المحافظ والوزير الحديث مع الطلاب والطالبات،  وتوجه محافظ بورسعيد لأحد الطالبات بسؤالها حول كيفية التحاقها بالمدرسة ورأيها حول المادة التعليمية المقدمة ورغبتها بعد انتهاء الدراسة،  حيث أكدت الطالبة انها كانت حريصة على الالتحاق بمدرسة ظهر لتأهليها بشكل مناسب لسوق العمل،  مما يسهم في تعدد فرص العمل أمامها بعد التخرج،  مشيدة بإمكانيات المدرسة التعليمية وكفاءة المعلمين،  حيث أكدت أنها شهدت مستوى دراسي على أعلى مستوى داخل المدرسة منذ التحاقها بها  فيما أكد أحد الطلاب أنه عندما تقدم للالتحاق بالمدرسة،  خاض العديد من الاختبارات الالكترونية واختبارات الذكاء والمهارات المتعددة.

كما تفقد الوزير والمحافظ،  أقسام الطاقة والكهرباء داخل المدرسة، وشاهدا الادوات والاجهزة العملية داخل المعامل، وتأكدا من أن جميع الطلاب يحصلون على التدريبات والمهارات اللازمة لتأهيلهم  لسوق العمل على أعلى مستوى

وأشاد المهندس طارق الملا بمستوى الطلاب والطالبات داخل المدرسة، حيث أكد على تقديم كامل الدعم للمدرسة للاستمرار في تطوير المستوى التعليمي والتدريبي للطلاب والطالبات، والحفاظ على المستوى المتميز بها.

قال محافظ بورسعيد إن المستوى المتميز لمدرسة ظهر التكنولوجية الفنية المتقدمة جاء نتيجة تعاون مثمر بين وزارة البترول ومحافظة بورسعيد وشركة ايني، لافتا أنه يتم تقديم أحدث المناهج الدراسية وطرق التدريس داخل مدرسة ظهر الفنية التكنولوجية،  معربا عن فخره بالمستوى المتميز للطلاب والطالبات،  خلال تفقده المدرسة، كما حرص المحافظ على سؤال الطلاب حول الدروس الخصوصية.

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بورسعيد وزير البترول أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إجراء جولة تفقدية غاز

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