الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء "طاقة النواب" لاستعراض أبرز الاستثمارات ومشروعات الطاقة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي خلال زيارتهم التفقدية لمشروع حقل ظهر والمناطق الصناعية بالمحافظة والتي تستمر حتى الثلاثاء القادم، وذلك بقاعة السيد سرحان بالديوان العام،  وبحضور أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائب طلعت السويدى رئيس لجنة، والسيد النائب محمد جنيدى وكيل اللجنة والسيد النائب خالد عبد المولى أمين سر اللجنة، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب والدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة.

 

محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بالحضور، وتحدث عن أبرز الاستثمارات ومشروعات الطاقة في بورسعيد والمشروعات القومية التى نفذتها الحكومة المصرية على أرض بورسعيد، لافتا إلى أن بورسعيد ساهمت بنسبة 3% من الناتج المحلى الإجمالى  بمعدل نمو 8.8 %، كما تدل المؤشرات على توصيل ٩٤،٩%من شبكات الغاز و٩٣،٠% من شبكات الكهرباء

وأوضح المحافظ، دور شركات الطاقة والبترول فى المشاركة المجتمعية حيث قامت شركة إيني الإيطالية بإنشاء مدرسة حقل ظهر الفنيه بتكلفة استثمارية ٥،٥ مليون دولار ووحده صحية بالحي الإماراتي بالمحافظة بتكلفه ٤،٥ مليون دولار .


وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى دور شركات الطاقة بغرب بو سعيد فى تشغيل العمالة  بجمالى ٣٤٥٤ عمل ثابت و١٥٧ عامل موسمي، مشيرا إلى أن عدد تلك الشركات العاملة فى استخراج وبيع الطاقه تبلغ ١١ شركة.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود التنمية والإعمار التي شهدتها بورسعيد في كافة المجالات،  كما حرص على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد، وخطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد.

ومن جانبه وجه طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب بمحافظ بورسعيد، الشكر لمحافظ بورسعيد  على حسن الاستقبال، مشددا على ضرورة تكاتف الجهات التنفيذية والشعبية والرقابية لإعلاء مصلحة المواطن وخاصة فى ظل الأزمه التى تعيشها مصر حاليا بسبب تراجع السفن العابره للقناة.

وقال إنه بالرغم من الظروف الصعبة التى تعيشها حاليا إلا أن مؤشرات تراجع الدولار يبشر بانفراج الأزمة ويؤدى لانخفاض أسعار السلع، وقال خالد عبد المولى أمين سر اللجنة، إن مصر تخوض حاليا معركة وعي ويجب تكاتف القيادات الشعبية والتنفيذية على تجاوز الأزمة التى وصفها بأنها مصنوعة.

وأكد النائب عبد الباقي تركيا، عضو اللجنة، أن مشروعات الغاز وخاصة حقل ظهر تمثل أهمية كبرى لمصر في ظل التحول للطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالتطورات والإنجازات التي جرت ببورسعيد خلال وقت قياسي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس بجعل بورسعيد نقطة انطلاق للمشروعات القومية ضمن خطة التنمية المستدامة على أرضها.

 

محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء "طاقة النواب
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء "طاقة النواب
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء "طاقة النواب
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء "طاقة النواب
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء "طاقة النواب
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء "طاقة النواب
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء
محافظ بورسعيد يستقبل أعضاء "طاقة النواب
لجنة مجلس النواب بورسعيد النواب أخبار مجلس النواب

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