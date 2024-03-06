دعا الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أهالي المدينة لحضور ثاني جلسات "الحوار المجتمعي"، في الثامنة مساء السبت المقبل، بمكتبة ونادي الطفل بمدينة بورفؤاد.

رئيس مدينة بورفؤاد يطلق "الحوار المجتمعي" لمناقشة شكاوى ومقترحات المواطنين

وأكد "بهنساوي" أنه سيتم عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة مع جميع أهالي المدينة، ‏لمناقشتهم واتخاذ رأيهم واطلاعهم على كل الأمور التي تجري في المدينة للتعريف بما تشهده المدينة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الأفكار، فضلًا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها،ومناقشه المشكلات على أرض الواقع من أجل علاجها وتحقيق التطور داخل المدينة في جميع المجالات والتفكير خارج الصندوق.

وفي شأن آخر، أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، استمرار أعمال رفع كفاءة شاطىء المدينة ليكون متنفسًا للأهالي، حيث سيتم رفع كفاءته بشكل كامل، ليكون على مستوى راقي يليق بأبناء المحافظة، والاستعداد المبكر لاستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف.

وفي سياق متصل، وجه كافة الأجهزة التنفيذية بالتواجد الدائم والمستمر وتكثيف ورديات العمل للإدارات الميدانية المتمثلة في تحسين البيئة والحدائق والنقل الميكانيكي بداية من يوم السبت المقبل وذلك ضمن استعدادات المدينة المبكرة لإستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف.

كما شدد على ضرورة الاهتمام بنظافة الشاطئ كونه المتنفس لأهالي مدينة بورفؤاد وهي الخطوة التي تسبق خطة التطوير ورفع كفاءة الشاطئ الذي يعد واجهة جمالية للمدينة مما يتطلب تطويره على أعلى مستوى ليناسب المواطن البورفؤادي.

وأكد ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى للمدينة، مشيرًا إلى أن مدينة بورفؤاد أصبحت محط أنظار العالم أجمع نظرًا لموقعها الإستراتيجي الفريد المؤدي إلى قلب المشروع القومي الكبير لتنمية محور قناة السويس الأمر الذي يحتم استمرارية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لمختلف قطاعات المدينة حتى تظل في أبهى وأجمل صورة.