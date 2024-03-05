مواطنون يشيدون بأسعار معرض "أهلًا رمضان" فى بورسعيد

تفقد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، مساء اليوم الثلاثاء، معرض أهلا رمضان الذي تقيمه الغرفة في بازار بورسعيد الجديد، وذلك لمتابعة الالتزام بالتخفيضات على أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية داخل المعرض وجودتها والتأكد من توافرها بكميات كافية لاحتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك.

مواطنون يشيدون بأسعار معرض أهلا رمضان خلال لقائهم رئيس غرفة بورسعيد

والتقى رئيس الغرفة عددا من المواطنين داخل المعرض، مُستفسرًا منهم عن مدى رضاهم وآرائهم حول المعرض، حيث أشادوا بانخفاض أسعار السلع داخل المعرض مقارنة بمثيلتها خارجة في الأسواق، فضلا عن جودتها وتوافرها بكميات كافية، موجهين الشكر إلى الغرفة التجارية على جهودها في إقامة المعرض ومتابعته بشكل مستمر.

من جانبه، أشاد رئيس الغرفة بالمظهر الحضاري للتجار والمواطنين داخل المعرض، مطالبا المواطنين في حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات أو مقترحات التواصل مع غرفة عمليات الغرفة التجارية المتواجدة داخل المعرض على مدار اليوم، مُشددا أن هناك إجراءات صارمة تتخذها الغرفة للرقابة المستمرة على السلع داخل المعرض؛ للتأكد من جودتها وتوافرها بكميات كافية ووجود تخفيضات حقيقية ملموسة للمواطنين.

ويقام معرض أهلا رمضان في بورسعيد على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، ويضم أكثر من 30 قسمًا لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية، بمشاركة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وكبرى المصانع والشركات وتجار الجملة، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة بورسعيد.

يشار إلى أن الغرفة التجارية ببورسعيد تحملت كافة تكاليف إقامة معرض أهلا رمضان في مقابل تقديم العارضين المشاركين تخفيضات وعروض مستمرة على الأسعار، وذلك في إطار الدور المجتمعي للغرفة.

IMG-20240305-WA0177

IMG-20240305-WA0176

IMG-20240305-WA0173

IMG-20240305-WA0174

IMG-20240305-WA0182