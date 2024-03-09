محافظ بورسعيد يوجه الشكر والتقدير لأبطال القوات المسلحة في يوم الشهيد

وجَّه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير لأبطالنا من رجال القوات المسلحة والذين يضربون أروع الأمثلة في التضحية والعطاء من أجل الوطن، وكذلك تقدم بالشكر لأسر شهداء أبطال القوات المسلحة والشرطة، على ما قدموه للوطن من أرواح غالية ونماذج مشرفة لم تتأخر يومًا عن حماية الوطن.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن يعيشون في ذاكرتنا دائمًا فقد حفروا بدمائهم أسماء من نور خالدة، لافتًا إلى أن الشعب المصري نسيج واحد ويلتف دائمًا خلف قيادته الحكيمة وقواتنا المسلحة والتي تمثل درع الدفاع الأول عن كل مواطن.

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم التاسع من مارس والذي يوافق ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد، أن هذه الذكرى تعبر عن الوفاء والاعتزاز والفخر بتضحيات أبطالنا من القوات المسلحة، والذين دافعوا عن تراب الوطن بكل ما هو غالي وثمين، قائلًا: "إننا نفخر بالدماء الشريفة التي سالت من أجل الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتحتفل القوات المسلحة يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد في خط المواجهة فكان دائمًا في الصفوف الأمامية تأكيدًا على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.