سكرتير عام بورسعيد يتابع تسليم محلات "سوق الهنا" بالضواحي (صور)

تابع الدكتور منصور بكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، بدء تسليم المحلات بسوق الهنا الحضاري الجديد بنطاق منطقة السيدة خديجة بحي الضواحي، وذلك تمهيدا لافتتاحه خلال شهر رمضان المعظم.

السوق الجديد يأتي في إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الاسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة

وتم تكليف جهاز للنظافة وجهاز للحفاظ علي أمن السوق يعملان علي مدار اليوم، و كان محافظ بورسعيد قد أكد خلال جولة سابقة أن سوق "الهنا " الحضاري يأتي ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة بالضواحي، في إطار خطة المحافظة لإزالة كافة الاسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة، وضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي.

ويضم السوق الجديد المطور 76محل ومقر للإدارة والأمن ودورات مياه.. وتشمل المخلفات جميع الأنشطة التي تخدم المنطقة والمناطق المجاورة وأقيم السوق الجديد لخدمة أهالي المنطقة وتحقيق مظهر حضاري لائق.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالبدء فى وضع الطبقة السطحية النهائية بشارع كسرى من شارع الأمين حتي شارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ، ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تشمل أعمال التطوير حاليا أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى،وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقا لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث