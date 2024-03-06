الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار حملات إزالة الإشغالات وفرض الانضباط بمحيط شارع نور الإسلام

حملات إزالة الإشغالات
حملات إزالة الإشغالات

واصلت الأجهزة التنفيذية بقيادة  الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، تنفيذ حملات مكثفة لفرض الانضباط وتهذيب الشوارع من الإشغالات المخالفة بمحيط شارع نور الاسلام بالإضافة إلى مناطق متفرقة بأنحاء المدينة، حيث تم خلال الحملة رفع وإزالة الإشغالات والتعديات وضبط عدد من الإشغالات المتنوعة والتحفظ عليها وتطبيق القانون على المخالفين.

رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار حملات إزالة الإشغالات 

كما وجه  بضرورة التنبيه على جميع المحال بعدم التعدي ببضاعتهم على الطريق وتوفير عبور آمن للمواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، مؤكدًا أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل مزيد من الجهد والعمل حتى تصبح المدينة خالية تمامًا من التعديات.

كما شدد بهنساوي على مسئولي المتابعة الميدانية والإشغالات برفع جميع الإشغالات بشوارع المدينة المختلفة والتواجد بصفة دائمة بالشوارع لمنع الباعة الجائلين من التواجد بالشوارع، تسهيلًا للحركة المرورية.

كما تابع رئيس المدينه ما وصلت إليه خطة العمل حيث شدد على ضرورة تحقيق أعلى مستوى من النظافة بأنحاء المدينة كما أكد على أهمية دور عمال النظافة والذي يعد عاملًا أساسيًا في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف للمدينة وأيضًا لجهودهم المتواصلة والتي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للإرتقاء بحياة المواطنين، لافتًا إلى تقديم كافة الدعم لهم.

كما شدد بهنساوي على بذل مزيد من الجهد والإهتمام بأعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول، مشييرًا إلى الرقابة المستمرة على عمال النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها.

 

حملات إزالة الإشغالات

حملات إزالة الإشغالات
حملات إزالة الإشغالات
حملات إزالة الإشغالات
حملات إزالة الإشغالات
حملات إزالة الإشغالات
حملات إزالة الإشغالات
بورسعيد بورفؤاد حملات اشغلات رئيس المدينة

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