رئيس مدينة بورفؤاد يدير حوارًا مفتوحًا مع الأهالي

عقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، مؤتمرًا موسعًا مع ممثلي الأحزاب، وعددًا من قطاعات المجتمع المختلفة من أهالي المدينة، والأجهزة التنفيذية بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات المستمرة بين رئيس مدينة بورفؤاد وقطاعات المجتمع المختلفة، والتي تأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع.

جاء ذلك بحضور المهندسة نادية رشوان سكرتير المدينة ومديري إدارات المتابعة والإدارة المالية والعلاقات العامة.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي، إلى أهمية اللقاء من أجل التواصل مع أهالي المدينة حول مختلف القضايا، وذلك انطلاقًا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن.

وحرص رئيس المدينه على عقد حوار مفتوح مع جميع الحضور من أهالي المدينة والإجابة على استفساراتهم في العديد من القضايا التي تشغل الشارع البورفؤادي، كما استمع للآراء المختلفة وتطلعاتهم لمزيد من أعمال التنمية،

وأكد استمرار عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة مع أهالي المدينة، ‏لمناقشتهم واتخاذ رأيهم واطلاعهم على كل الأمور التي تجري في المدينة للتعريف بما تشهده المدينة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الأفكار، فضلاً عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها، ومناقشة المشكلات على أرض الواقع من أجل علاجها وتحقيق التطور داخل مدينة بورفؤاد في جميع المجالات والتفكير خارج الصندوق.

وفي شأن آخر، شهدت مدينة بورفؤاد اليوم، إقبال الآلاف من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى، ويستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة معالم المدينة السياحية والتاريخية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى ركوب المعدية والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

كما حرص زوار مدينة المدينة على الذهاب لجبال الملح بشركة النصر للملاحات وقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحي. والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية بمحافظة بورسعيد مؤخرًا.

وعن وتوافد المواطنين لزيارة جبال الملح، صرح الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، بأن المدينة تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع، مشيرًا إلى ضرورة الإهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافسًا لجبال الجليد.

كما أشار إلى فوائد الجلوس على الملح، والذي يقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان ويشبه جلسات العلاج الطبيعي وتابع سيادته أن هناك بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث في أوروبا.

جبال الملح بشركة النصر للملاحات بمدينة بورفؤاد وجهة جديدة للسياحة المصرية وتسويق مختلف للطبيعة، حتى أنها باتت توصف بجبال الجليد الخاصة بمصر، ويحرص الزائرين علي التزحلق عليها، حيث يلتقط المصورين فوتوسيشن للزوار، يشبه التواجد وسط الثلوج الكثيفة، ويقوم الزوار بإلقاء الملح إلى أعلى، ليري من يشاهد الصور جبال من الثلج وتساقط للثلوج على رأس الزائر.

جبال الملح في مدينة بورفؤاد عبارة عن مجموعة من جبال كبيرة، تتميز بلونها الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي، ويمكن الوصول لجبال الملح، التي تقع في بورسعيد بمنطقة بورفؤاد من خلال ركوب المعدية المجانية عبر قناة السويس إلى منطقة الملاحات.

وأعرب العديد من الزائرين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبي، بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الإجتماعي.

الدكتور إسلام بهنساوي

الدكتور إسلام بهنساوي