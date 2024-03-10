الداخلية توزع عبوات غذائية على الأسر الأولى بمناسبة رمضان

واصلت الأجهزة الأمنية والقطاعات بوزارة الداخلية جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة حلول شهر رمضان.

وأعدّت الوزارة كميات من عبوات السلع الغذائية وتنظيم عدد من القوافل الإنسانية لتوزيعها على المواطنين قاطنى المناطق الحضارية الجديدة "الأسمرات – أهالينا – معا – بشاير الخير" "بالمجان".

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.