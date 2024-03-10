شاهد.. الداخلية تقدم مساعدات غذائية للأهالى بالمحافظات

حرصت وزارة الداخلية على تقديم الدعم لأهالي المناطق الحضارية الجديدة، وذلك قبل ساعات من حلول شهر رمضان.

قامت الوزارة بتوزيع مساعدات عينية على أهالى تلك المناطق على مستوى الجمهورية بمناسبة شهر رمضان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن مبادرة كلنا واحد.

جاء ذلك استمرارًا للجهود التى تبذلها الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس.

وتواصل الداخلية توجيه قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية "عبوات غذائية بالمجان" على الأسر الأكثر احتياجًا، لاسيما المرأة المعيلة بمحافظات(البحر الأحمر– المنوفية– بورسعيد– كفرالشيخ– مطروح)، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تأتى تلك المبادرات الإنسانية فى مقدمة أولويات وزارة الداخلية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الإجتماعية للأسر المصرية لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.