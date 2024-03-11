الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على شخصين لترويجهما عبوات مسيلة للدموع عبر "فيسبوك"

متهمين
متهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تروج لبيع عبوات سائل مسيل للدموع.

وبالفحص تم تحديد القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها وهو طالب، وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته 7 عبوات سائل مسيل للدموع، واعترف بقيامه بإنشاء الصفحة المُشار إليها لاستخدامها في عرض وترويج المضبوطات سالفة الذكر.

وأضاف بقيامه بالتحصل عليها من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أمكن ضبطه، وبحوزته 12 عبوة سائل مسيل للدموع، صاعق كهربائى، وأقر بقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واستخدامها في عرض وترويج المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مصر القديمة

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