الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيدة تخلع زوجها والسبب "بيشغل ابننا قهوجى"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

“موظف ويمتلك بدل المحل اتنين لكن بيخاف على الجنيه وأجبر ابني الكبير على العمل في مقهي ليكفي احتياجاته”.. بهذه الكلمات بدأت السيدة ”نورا.م” دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة والتي طالبت فيها بخلع زوجها وتحمل رقم 480 لسنة 2024.

وقالت “الزوجة” في دعواها: تحملت الحياة معه لمدة 16 سنة، وأنا أعيش في عذاب بمعني الكلمة، فمنذ زواجنا وهو كل تفكيره في كيفية الحصول على الجنيه، ويضع الجنيه على الجنيه لشراء أرض ومحلات، ولم يهمه إطعامنا أو مستلزمات بيتنا نهائيًا، فلديه القدرة بأن يطعمنا لمرة شهر كامل جبنة فقط وبرغم ذلك تحملت من أجل أبنائي.

وتابعت نورا: يتحصل شهريًا علي مبلغ مالي محترم من راتبه ومن المحلات التي قام بتأجيرها، وأولادي لديهم شعور دائم بالنقص والاحتياج وينظروا لأصدقائهم وأقاربهم يلبسون أغلى الملابس ويأكلون أشهي الأطعمة.

واستكملت الزوجة: وبعد مشاجرات كثيرة معه بسبب بخله الذي لم أرى له مثيل، تدخل ابني الأكبر وواجهه بحقيقته وأننا نعيش معه في مرار دائم، فمنع عنه المصاريف نهائيا ومنع إطعامه في البيت وأجبره على العمل فى مقهى ليكفي احتياجاته، وعندما اعترضت على تصرفاته تجاه ابننا تعدى علىّ بالضرب المبرح وسحلني بالشارع أمام كل المارة ورفض دخولي المنزل، وبعد 4 شهور ورفضه حل الأمور وديًا لجأت للمحكمة لخلعه وحررت ضده عدة دعاوى للحصول على حقوقي وحقوق أبنائي.

محكمة الاسرة القاهرة خلع زوجة بخل مقهى

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