الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"بخله وصل للأكل".. سيدة تطلب خلع زوجها لمنعها من إلحاق ابنهما بمدرسة "انترناشونال"

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"بخيل جدا ورافض يدخل ابننا الوحيد مدرسة انترناشونال"، بهذه الكلمات بدأت بها السيدة "دعاء.م"، دعوى خلع التي تقدمت بها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة وتحمل رقم 474 لسنة 2024.

 خمس سنوات من العذاب

وقالت الزوجة في دعواها: عشت معه خمس سنوات في عذاب ومشاجرات متواصلة بسبب بخله الشديد علي اتفه الأشياء حتي الطعام بيحاسبني عليه بمقدار معين حتى أصبت بأنيميا ونقص حديد.

ففور زواجنا نشبت بيننا مشاجرة كبيرة لتعديه علي بالضرب المبرح بسبب نفاذ  كل مصروف المنزل قبل انتهاء الشهر بخمس أيام، وعلي إثره تركت منزل الزوجية وقررت عدم العودة له مرة أخرى، وأصررت علي الطلاق لكن بعد أيام قليلة اكتشفت حملي في ابننا عمر، واضطررت العودة له مرة أخرى من اجل تربية ابننا تربية سليمة.

اضطررت للعمل في شركة لتلبية متطلبات طفلي دون الحاجة إليه

وتابعت دعاء: ومن شدة بخله اضطررت للعمل في شركة لتلبية متطلبات طفلي دون الحاجة إليه وخاصة وان كل طلب بمشاجرة.

و أضافت، مؤخرا عندما علم بنيتي في التقديم لابني في مدرسة انترناشونال تشاجر معي مشاجرة كبيرة محاولًا أخذ تقديم أول قسط للمدرسة عنوة، فأصبحت لا أتحمل إهانته لي أمام ابني علي اتفه الأسباب.

 وعندما أصررت إلحاق ابني بهذه المدرسة قام بطردنا من منزل الزوجية برغم اني لم أخذ منه جنيه واحد للمدرسة، لكن يرى أن البيت أولي بهذه الأموال، وعندما فشلت كل المحاولات الودية معه طلبت الطلاق فشرط علي التنازل عن كل حقوقي مقابل الطلاق  فرفضت ولجأت للمحكمة لخلعه.

محكمة الاسرة مشاجرة الضرب المبرح خلع مدرسة انترناشيونال

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