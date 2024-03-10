قوافل مجهزة فنيًا ولوجستيًا لاستخراج بطاقات الرقم القومى فى 11 محافظة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا، لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المميكنة.

استخراج 9238 بطاقة رقم قومي و27451 مصدرًا مميكنًا

أسفرت تلك القوافل عن استخراج 9238 بطاقة رقم قومى، و27451 مصدرًا مميكنًا، وذلك بنطاق محافظات القاهرة والجيزة ومطروح والمنوفية والغربية والقليوبية وقنا والبحيرة والمنيا وأسيوط وشمال سيناء.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية و15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تمت تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل 862 بطاقة رقم قومى و170 مصدرًا مميكنًا.

الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم

وواصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لـ26 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية، وعدد من النوادي الخاصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ226 مواطنًا ومواطنة.



بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ318 مواطنًا ومواطنة، وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى، من خلال التيسير عليهم في تلقيهم الخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.