الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية توزع عبوات غذائية على المرأة المعيلة بالمحافظات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

شاركت وزارة الداخلية المرأة المصرية احتفالاتها بيومها العالمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال تنظيم زيارة لعدد من السيدات المعيلات بمنازلهن بمختلف المحافظات، وكذا استقبالهن بالنوادي ومراكز الشباب لمشاركتهن الاحتفال بتلك المناسبة، حيث تم خلال تلك الزيارات توزيع (عبوات مواد غذائية) عليهنّ.

لاقى ذلك استحسان السيدات المعيلات اللاتي توجهن بالشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنسانى.

فى سياق آخر، نظم قطاع الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، احتفالية بنادى الشروق لضباط الشرطة بالمعادى لعدد من السيدات نزيلات دور رعاية المسنات رفقة مشرفيهم تتضمن رحلة نيلية وفقرات ترفيهية تقديرًا لمسيرة عطائهن.

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كما تم استقبال نزيلات دور رعاية المسنات وتنظيم احتفاليات لهن بعدد من مقرات نوادى الشرطة على مستوى الجمهورية احتفالًا بتلك المناسبة.

اليوم العالمي للمرأة الداخلية توزع عبوات غذائية المرأة المعيله وزارة الداخلية

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