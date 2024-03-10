الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قبل رمضان.. ضبط أجنبية تمارس الدعارة عبر فيسبوك بالإسكندرية

الأعمال المنافية
الأعمال المنافية للآداب

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سيدة أجنبية بالإسكندرية لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية قبل ساعات من شهر رمضان.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وأمكن تحديدها (تحمل جنسية إحدى الدول) وضبطها بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.

وأقرت المتهمة بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى والترويج لنشاطها الإجرامى من خلال الصفحة المُشار إليها وعثر بحوزتها على (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على رسائل ومحادثات تؤكد نشاطها الإجرامى") ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن سيدة أجنبية قسم شرطة كرموز شقة دعارة ضبط أجنبية

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