الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس مالكة نادى صحى و8 ساقطات 4 أيام بمدينة أكتوبر

حبس متهمة
حبس متهمة

قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس مالكة نادي صحي زعيمة شبكة دعارة و٨ فتيات ساقطات ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

 

ووجهت النيابة للمتهمة الرئيسية الملقبة بـ"الدكتورة" اتهامات تسهيل الدعارة وادارة نادي صحي بدون ترخيص، كما وجهت للفتيات الثمانية تهمة ممارسة الدعارة  مع الرجال بدون تمييز وبمقابل مادي. 

 

وطلبت النيابة التحريات التكميلية لمباحث الاداب حول الواقعة. 

 

كشفت مباحث الآداب بالجيزة عن نشاط مشبوه داخل نادي صحي بمدينة الشيخ زايد تديره سيدة تلقب نفسها بـ"الدكتورة" وتسهل الدعارة لراغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية. 

 

معلومات وردت إلى إدارة مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة بممارسة نشاط مشبوه داخل نادي صحي، تحريات مباحث الآداب برئاسة العميد محمد غراب وكيل إدارة مباحث آداب الجيزة أكدت صحة المعلومات وأن مالكة نادي صحي حاصلة على دبلوم تجارة تدعي أنها طبيبة علاج طبيعي لجذب العملاء وتشتهر بلقب "الدكتورة".

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وأضافت التحريات أنها تسهل دعارة ٨ ساقطات مقابل مبالغ مالية تتقاضاها من راغبي المتعة الحرام حيث تعلم عن جلسة المساج بمبلغ ٧٠٠ جنيه، انطلقت قوة أمنية بعد استئذان النيابة العامة ونجحت في القاء القبض على "الدكتورة" و٨فتيات و٤ رجال من راغبي المتعة الحرام. 

 

كما حرزت مباحث الآداب مبلغ ٤٧ الف جنيه وهواتف محمولة تتضمن اتفاقات بين المتهمة الرئيسية وعملائها. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق. 

مباحث الآداب تسهيل الدعارة شبكة دعارة شبكة الدكتورة النيابة العامة

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