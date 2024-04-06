السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ1.7 مليون جنيه بالإسماعيلية

مخدرات
مخدرات

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسماعيلية تقدر قيمتها المالية بـ 1.7 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش ووتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،750)مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مخدر الحشيش الإسماعيلية مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر التل الكبير

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