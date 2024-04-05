ضبط 15 كيلو حشيش في حملات أمنية بـ3 محافظات

شنت وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بعدد من مديريات الأمن، لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط - الإسكندرية)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

- ضبط (4) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8،800 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين- الشابو")، بحوزة (6 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

-ضبط (3) قطع سلاح ناري، عبارة عن (3 فرد محلى وعدد من الطلقات).

-تنفيذ (815) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو، 7،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلي وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية.

مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط 5 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 5 متهمين.

- ضبط 7 قضايا سلاح أبيض، ضُبط خلالها (7 قطع سلاح أبيض)، بحوزة 7 متهمين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.