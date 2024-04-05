الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 15 كيلو حشيش بمليون جنيه فى الشرقية

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 15 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالشرقية تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الشرقية، قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط "حشيش" و"إستروكس" فى حملات أمنية بالقاهرة

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامًا).

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ(1,050 مليون جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حشيش مركز بلبيس محافظة الشرقية مكتافحة المخدرات وزارة الداخلية

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