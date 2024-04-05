الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بتصنيع مخدر الإستروكس بالقاهرة

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط عاطل لقيامه بتصنيع مخدر الإستروكس بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى مخدر "الاستروكس" بالمرج

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام -  كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المُشار إليها والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة الاستروكس مخدر الاستروكس مدينة نصر دينة نصر ثالث الطلقات النارية فرد خرطوش البودر الخام

مواد متعلقة

ضبط 13 متهمًا بحوزتهم مخدرات تتجاوز 4 ملايين جنيه في 5 محافظات

خلاف مالى بين عامل وسائق توك توك ينتهى بجريمة قتل فى المعصرة

كشف لغز كسر زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بمدينة نصر

تحرير 185 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم  بقرار الغلق خلال 24 ساعة

مقتل فرد أمن فى مشاجرة مع عامل وطالب بالمطرية

"الداخلية" تشارك الأطفال الاحتفال بيوم اليتيم

مقتل سايس بسبب "كاوتش سيارة" فى مدينة 6 أكتوبر

ضبط سيدة بتهمة الاستيلاء على مليون جنيه من سيدتين فى الدقهلية

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كشف لغز كسر زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بمدينة نصر

جريمة الهرم.. موت غامض وسرقة مريبة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

خلاف مالى بين عامل وسائق توك توك ينتهى بجريمة قتل فى المعصرة

مقتل فرد أمن فى مشاجرة مع عامل وطالب بالمطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل