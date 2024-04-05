ضبط متهم بتصنيع مخدر الإستروكس بالقاهرة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط عاطل لقيامه بتصنيع مخدر الإستروكس بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المُشار إليها والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.