ضبط 4 لصوص في الأميرية والموسكي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بـ سرقة (عدد ٧ مخدع كرسى ألومنيوم - ٢ كمبروسر تكييف - عدد ٢٥ كارت تحكم - كمبيوتر سيارة) من داخل مخزن قطع غيار سيارات نقل ثقيل كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية وبحوزتهم مقص حديدي، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم.

كما تم ضبط (مالك فاترينة صيانة هواتف) بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" واعترف بارتكاب 6 وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.