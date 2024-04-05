الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 4 لصوص في الأميرية والموسكي

ضبط لصوص
ضبط لصوص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")  لقيامهم بـ سرقة (عدد ٧ مخدع كرسى ألومنيوم - ٢  كمبروسر تكييف - عدد ٢٥ كارت تحكم - كمبيوتر سيارة) من داخل مخزن قطع غيار سيارات نقل ثقيل كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية وبحوزتهم مقص حديدي، وتم بإرشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم.

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كما تم ضبط (مالك فاترينة صيانة هواتف) بدائرة قسم شرطة الموسكى لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" واعترف بارتكاب 6 وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية امن القاهرة قطع غيار قطع غيار سيارات الأميرية صيانة هواتف الموسكي

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