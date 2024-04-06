السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب محل للنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم بالدقهلية

متهم
متهم

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، من ضبط صاحب محل بالدقهلية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بتوظيف أموالهم فى مجال التجارة.

وتلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية بلاغًا من 3 أشخاص مقيمين بدائرة المركز؛ بتضررهم من مالك محل مقيم بدائرة المركز؛ لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية ضبط صاحب محل الدقهلية النصب والاحتيال مجال التجارة

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