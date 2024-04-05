الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 5 مخازن بمطروح بها 121 ألف عبوة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات داخل المخزن

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح والجهات المعنية حملة أمنية استهدفت مخازن السجائر مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية أسفرت جهودها عن الآتى: 

ضبط  (بائع سجائر- مقيم بدائرة قسم شرطة  مطروح) وعُثر بمخزنه الكائن بمسكنه على (450 قاروصة سجائر مستوردة "غير خالصة الرسوم الجمركية").

ضبط (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة  مطروح) وعُثر بمخزن كائن بذات الدائرة على (3700 قاروصة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية - 710 قاروصة سجائر محلية الصنع مختلفة الأنواع). 

ضبط  (بائع سجائر- مقيم بدائرة قسم شرطة  النجيلة) وعُثر بمخزنه الكائن بمسكنه على (1031 قاروصة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية).

ضبط (بائع سجائر- مقيم بدائرة قسم شرطة برانى) وعُثر بمخزنه الكائن بمسكنه على (1350 قاروصة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية).

ضبط (بائع سجائر - مقيم بدائرة قسم شرطة برانى) وعُثر بمخزنه الكائن بمسكنه على (4900 قاروصة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية).

بلغ إجمالى المضبوطات (114310 علب سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية- 7100 علبة محلية الصنع مختلفة الأنواع "بقصد الاحتكار").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام مخازن السجائر بائع سجائر

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